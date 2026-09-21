В Башкирии на 9,6% повысили розничные цены на газ

Госкомитет Башкирии по тарифам установил новые розничные цены на газ для населения от ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Постановление ведомства опубликовано на республиканском портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 1 октября стоимость 1 куб. м газа на приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите вырастет на 9,57%: с 10,65 руб. до 11,67 руб. Использование газа на приготовление еды и нагрев воды с использованием газового водонагревателя в отсутствие центрального водоснабжения будет стоить 10,86 руб. вместо прежних 9,91 руб. за куб. м.

Отопление квартир в многоквартирных домах с общей котельной подорожает на 9,6% и обойдется в 8,96 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м.

Прежние цены действовали с 1 января этого года.

Идэль Гумеров