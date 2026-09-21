В Казани выставили на торги действующую гостиницу Kaganat на улице Баумана. Начальная цена объекта составляет 175 млн руб., следует из данных электронной торговой площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани гостиницу Kaganat выставили на торги за 175 млн рублей

Фото: данные электронной торговой площадки В Казани гостиницу Kaganat выставили на торги за 175 млн рублей

Фото: данные электронной торговой площадки

На продажу выставлено нежилое помещение второго этажа площадью 521,2 кв. м. В нем работает трехзвездочная гостиница на 17 номеров. Отель открыт в 2019 году, помещение оборудовано для гостиничного бизнеса и имеет отдельный вход с улицы Баумана. Здание, в котором расположена гостиница, имеет статус объекта культурного наследия.

Победителем торгов станет участник, предложивший максимальную цену. Для участия необходимо внести задаток в размере 1 млн руб.

Анна Кайдалова