В Казани гостиницу Kaganat выставили на торги за 175 млн рублей
В Казани выставили на торги действующую гостиницу Kaganat на улице Баумана. Начальная цена объекта составляет 175 млн руб., следует из данных электронной торговой площадки.
В Казани гостиницу Kaganat выставили на торги за 175 млн рублей
Фото: данные электронной торговой площадки
На продажу выставлено нежилое помещение второго этажа площадью 521,2 кв. м. В нем работает трехзвездочная гостиница на 17 номеров. Отель открыт в 2019 году, помещение оборудовано для гостиничного бизнеса и имеет отдельный вход с улицы Баумана. Здание, в котором расположена гостиница, имеет статус объекта культурного наследия.
Победителем торгов станет участник, предложивший максимальную цену. Для участия необходимо внести задаток в размере 1 млн руб.