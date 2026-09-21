«Единая Россия» лидирует на выборах в самарскую губдуму, обработано 100 % протоколов

На выборах депутатов Самарской губернской думы завершена обработка всех протоколов участковых избирательных комиссий — учтены 100 % бюллетеней. Предварительные итоги голосования по единому округу демонстрируют уверенное лидерство партии «Единая Россия»: за нее отдали голоса 729 443 избирателя, что составляет 56,84 % от общего числа проголосовавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Второе место заняла КПРФ с результатом 17,07 % (219 078 голосов). В пятерку лидеров также вошли партия «Новые люди» (8,03 %, 103 066 голосов), ЛДПР (7,40 %, 95 013 голосов) и «Справедливая Россия» (3,39 %, 43 532 голоса).

Менее 3 % набрали «Коммунисты России» (2,05 %, 26 273 голоса) и Партия пенсионеров (2,45 %, 31 449 голосов).

Георгий Портнов