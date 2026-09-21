Семья экс-депутата Казгордумы выставила на продажу три ТЦ за 785 млн рублей

Предпринимательница Луиза Сеньковская выставила на продажу три торговых центра Shifa в Нурлате, Альметьевске и Азнакаево. Их совокупная стоимость составляет 785 млн руб., следует из данных, опубликованных на сайте объявлений.

Семья бывшего депутата Казанской городской думы Евгения Сеньковского продает торговый центр в Нурлате площадью 4,9 тыс. кв. м. Его стоимость составляет 280 млн руб. Объект в Альметьевске площадью 4,2 тыс. кв. м выставили за 300 млн руб., а ТЦ в Азнакаево площадью 5,7 тыс. кв. м продается за 205 млн руб.

Шаг торгов составляет 2 млн руб.

Анна Кайдалова