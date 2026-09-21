В пяти одномандатных округах Башкирии в Госдуму проходят кандидаты от «Единой России»

По предварительным данным ЦИК РФ, после обработки 93% бюллетеней в Башкирии в пяти из шести одномандатных округов республики в Госдуму проходят кандидаты от партии «Единая Россия». В Уфимском округе №3 победил Денис Чернавин, в Благовещенском №4 — Юлай Кидрасов, в Белорецком №5 — Эльвира Аиткулова.

Также на мандаты могут рассчитывать Зариф Байгускаров в Салаватском округе № 7 и Гульнур Кульсарина в Стерлитамакском № 8.

Единственным кандидатом, не представляющим «Единую Россию», стал Алексей Журавлев от партии «Родина», лидирующий в Нефтекамском округе №6.

Олег Вахитов