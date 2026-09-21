Объединенный коммунальный оператор вводит прямые расчеты за холодную воду

Объединенный коммунальный оператор (АО «ОКО») Нижнего Новгорода переходит на прямые расчеты с абонентами за холодное водоснабжение и водоотведение, сообщили в компании. ОКО будет самостоятельно рассчитывать начисления за услуги и формировать платежные документы. В сентябре новый порядок расчета применят в Московском районе Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Плату за холодное водоснабжение и водоотведение автоматически добавят в личные кабинеты нижегородцев, отметили в ОКО. После получения платежного документа новый лицевой счет в личном кабинете смогут добавить абоненты, которые еще не перешли на прямые расчеты за тепло и горячую воду.

Собственники помещений в многоквартирных домах могут самостоятельно перейти на прямые расчеты с ОКО через домоуправляющую компанию, отмечается в сообщении.

Владимир Зубарев