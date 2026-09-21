Челоблсуд подтвердил законность закрытия реабилитационного центра в частном доме

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о запрете деятельности АНО «Центр социальной адаптации „Единство“» в частном доме деревни Александровка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что здание, оборудованное для реализации проекта «Трезвая ферма», нарушает различные требования, создающие угрозу жизни и здоровью зависимых граждан, которые решили обратиться за помощью. Дом, принадлежащий руководителю АНО, использовался как реабилитационный центр без оформления необходимых документов. Прокуратура подала иск о запрете деятельности организации. Октябрьский районный суд удовлетворил требования ведомства. Ответчик не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. Однако облсуд оставил постановление без изменений. Решение вступило в законную силу, прокуратура контролирует его исполнение.

Виталина Ярховска