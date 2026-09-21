В Оренбуржье сначала года произошел 851 пожар

В МЧС России по Оренбургской области опубликовали новые данные по произошедшим пожарам в регионе: всего с начала 2026 года на территории региона зафиксирован 851 пожар. За этот период огонь уничтожил площадь более 287 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, главной причиной возникновения природных пожаров становилась неосторожность при обращении с огнем. За прошедшие сутки в Оренбуржье зарегистрировали 12 ландшафтных пожаров.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», на территории региона с 9 сентября по 9 октября действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить огонь, жечь траву и мусор, а также готовить еду на углях. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы: для граждан — до 20 тыс. руб.; для должностных лиц — до 60 тыс. руб.; для юридических лиц — до 800 тыс. руб.

Яна Вежлева