В Казани на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия»

В Казани по предварительным данным на 09:00 на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия». Она набрала 64,8% голосов, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

КПРФ набрала 13%, «Новые люди» — 10%, ЛДПР — 7%, «Справедливая Россия» — 1%. Остальные партии получили менее 1%.

В одномандатных округах на тот же момент Илья Вольфсон («Единая Россия») набрал 69,5%, Марат Нуриев («Единая Россия») — 59%, а Рустем Юсупов (ЛДПР) — 53,8%.

В Казани на выборах работали 465 избирательных участков. Явка составила 63,5%.

Анна Кайдалова