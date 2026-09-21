В Астрахани сократилось суммарное время работы АЗС

В Астрахани сегодня открыты 15 заправок для автомобилей с нечетными госномерами. Приобрести топливо могут владельцы машин, чей регистрационный знак оканчивается на 1, 3, 5, 7, 9. Информацию опубликовала пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Астрахани работает 15 АЗС для машин с нечетными госномерами

Фото: max.ru / babushkin30 Сегодня в Астрахани работает 15 АЗС для машин с нечетными госномерами

Фото: max.ru / babushkin30

Сегодня, 21 сентября, в городе работает 15 заправок (накануне было открыто 16). Топливо реализуют 13 АЗС «Газпром» и две заправки сети «Лукойл». На АЗС «Газпром» на ул. Новороссийской, 4 в наличии только бензин марки АИ-92. Остальные станции реализуют все виды горючего.

Суммарное время работы АЗС в Астрахани сегодня составит 72 часа. Вчера АЗС проработали 79 часов.

В районах Астраханской области заправиться смогут все автомобили вне зависимости от госномера. Открыты 14 заправок сети «Лукойл» и две — сети «Газпром». Ограничение по видам топлива есть только в селе Тулугановка — на АЗС «Газпром» на ул. Баксанской, 4 реализуют исключительно АИ-92.

Марина Окорокова