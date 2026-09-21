Оренбургский госуниверситет открыл совместный институт с китайским вузом

Делегация Оренбургского государственного университета во главе с ректором Сергеем Мирошниковым совершила рабочую поездку в Китай. Главным итогом визита стало открытие института естественных наук, созданного совместно с Чанчуньским педагогическим университетом (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оренбургский государственный университет Фото: Оренбургский государственный университет

Церемония подписания договора прошла 15 сентября в рамках Международной конференции по сотрудничеству в сфере производства, обучения и научных исследований, организованной в Цзилиньском университете. Свои подписи под документом поставили господин Мирошников и секретарь партийного комитета ЧПУ Ван Дэнпань.

Новая площадка опирается на более чем двадцатилетние связи обоих вузов. Перспективы работы института стороны обсудили на заседании совместного управляющего совета, а предметное наполнение программ — на совещаниях на факультетах.

16 сентября в Чанчуньском университете прошел день открытых дверей, на котором ученые ОГУ представили научно-образовательный потенциал вуза преподавателям и студентам.

Яна Вежлева