В Челябинскую область запретили ввоз 20 тыс. цветов из-за заражения

Инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выдали предписание собственнику 20 тыс. цветов об обеззараживании зараженной продукции, прибывшей в Челябинскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Партия приехала в регион из Китая для местного питомника. Организация заказала 3,5 тыс. орхидей и 15,9 тыс. растений в горшках — драцену, толстянку и прочее. Во время проверки специалисты отобрали образцы для лабораторной экспертизы. В них был выявлен живой вредитель — западный цветочный трипс. Собственнику груза выдали предписание о необходимости обеззаразить товар с помощью фумигации, чтобы полностью уничтожить насекомых.

Виталина Ярховска