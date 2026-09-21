В Башкирии в ДТП погибли два человека и пострадали еще пятеро

В Кармаскалинском районе произошла авария, в которой погибли два человека и пострадали пятеро, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

ДТП случилось вечером 20 сентября на 16-м км трассы Уфа – Инзер – Белорецк. Сначала столкнулись ВАЗ-2114 и Chery Tiggo. Затем ВАЗ отбросило под «КамАЗ», а Chery Tiggo — в кювет.

В аварии погибли водитель и пассажир ВАЗ, еще трое пассажиров этой машины, в том числе двое детей, а также двое подростков из Chery Tiggo госпитализированы с травмами.

Майя Иванова