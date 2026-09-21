Жителя Башкирии отправят в колонию за гибель пассажира в ДТП

Уфимский районный суд приговорил 30-летнего жителя Башкирии к пяти годам и трем месяцам колонии-поселения за нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Кроме того, его лишили водительских прав на два года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июне этого года подсудимый, управляя автомобилем Hyundai Accent, на встречной полосе трассы Р-240 возле деревни Мударисово Уфимского района, совершая обгон, столкнулся с двумя автомобилями.

В результате ДТП пассажир Hyundai Accent погиб на месте. Подсудимый признал вину.

Майя Иванова