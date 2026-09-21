В течение ночи над Татарстаном дежурные силы ПВО перехватили беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О точном количестве сбитых над республикой БПЛА не сообщается. Всего над Россией уничтожили 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

С 3:26 до 7:16 в Татарстане действовал режим беспилотной опасности. Также в республике 1,5 часа действовала ракетная опасность. На этом фоне аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас ограничения сняли.

Анна Кайдалова