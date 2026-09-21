В Татарстане за год сильнее всего выросло число вакансий для администраторов магазинов и торговых залов — на 241%. С августа 2025-го по август 2026 года количество предложений увеличилось с 130 до 440, сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане вырос спрос на администраторов магазинов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ В Татарстане вырос спрос на администраторов магазинов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На втором месте по динамике — агенты по недвижимости: вакансий стало больше на 138%, их число увеличилось с 60 до 145. На 109% вырос спрос на маляров, штукатуров и отделочников — со 150 до 310 вакансий. Количество предложений для дворников увеличилось вдвое — с 30 до 60.

Среди этих профессий самые высокие медианные зарплатные предложения в августе были у агентов по недвижимости — 181,3 тыс. руб., маляров, штукатуров и отделочников — 180 тыс. руб. и механиков — 136,2 тыс. руб.

Анна Кайдалова