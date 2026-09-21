В Татарстане с 04:37 до 06:06 действовал режим ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утром в Татарстане 1,5 часа действовала ракетная опасность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Утром в Татарстане 1,5 часа действовала ракетная опасность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Ракетная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Также в Татарстане в период с 03:26 до 07:14 действовал режим беспилотной опасности. В целях безопасности в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска вводились ограничения на полеты, сейчас их сняли.

Анна Кайдалова