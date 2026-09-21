В Удмуртии выбрали дизайн марки к 95-летию УдГУ

В Удмуртии определили дизайн почтовой марки, приуроченной к 95-летию УдГУ (в прошлом УГПИ). Вариант выбрали путем всеобщего голосования, сообщили в вузе. Оно проходило 10-17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УдГУ Фото: УдГУ

Почтовую миниатюру планируется выпустить ограниченным тиражом. Его точное количество организаторы намерены объявить позднее. В дальнейшем марка может пополнить филателистические коллекции.

Торжественное гашение почтовой миниатюры ожидается на фестивале коллекций «Сердце Удмуртии — Умы России», который пройдет 20 октября.