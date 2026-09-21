Пермская сеть кофеен выходит в Нижний Новгород

Пермская сеть кофеен Monkey Grinder планирует выйти в Нижний Новгород, сообщает агентство «Текст». По информации портала, кофейня откроется по адресу: ул. Большая Покровская, 71. В меню будут представлены кофе, чай, сэндвичи и десерты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Пермская сеть кофеен Monkey Grinder работает с 2013 года. На сайте компании сообщается, что на данный момент сеть насчитывает более 80 кофеен в различных городах России. Кроме Перми кофейни работают в Екатеринбурге, Уфе, Кирове.