В Кургане на водителя завели дело после гибели человека в ДТП

После столкновения двух автомобилей в Курганской области один из водителей погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека), сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, днем 20 сентября водитель Toyota Land Cruiser двигался по дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате ДТП 20-летняя водитель второй машины погибла на месте. Водитель автомобиля Toyota, а также его пассажирки 24 и 55 лет госпитализированы.

Виталина Ярховска