В ТОР Башкирии с начала года создали более 200 рабочих мест

В первой половине этого года в рамках реализуемых в Башкирии проектов территорий опережающего развития (ТОР) создано более 200 новых рабочих мест.

Как сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на первого вице-премьера, министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, основной вклад внесли резиденты ТОР «Благовещенск». Один из «якорных» резидентов территории — ООО «Озон Уфа». В логистическом комплексе компании работают 1067 человек, а объем вложений в проект превысил 3,5 млрд руб.

Всего в Благовещенске зарегистрированы 32 резидента ТОР с портфелем проектов свыше 22 млрд руб.

По числу реализуемых проектов лидирует ТОР «Кумертау»: 37 резидентов, инвестиционный портфель — более 12,8 млрд рублей, планы по созданию свыше 2,4 тыс. рабочих мест. Фактически резидентами уже создано 2,2 тыс. рабочих мест и вложено более 6 млрд руб. с момента образования территории опережающего развития.

«Сейчас инвестиционный портфель резидентов ТОР Башкортостана превышает 52 млрд рублей. В рамках этих проектов планируется создать порядка 12 тыс. рабочих мест. В 2026 году в реестр резидентов ТОР включили шесть компаний из Башкортостана. Общий объем их инвестиций составляет 10 млрд рублей, планируется создать 212 рабочих мест. Проекты реализуются в Нефтекамске, Белорецке и Кумертау»,— заявил господин Муратов.

Олег Вахитов