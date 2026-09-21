Уголовное дело главы Кочево поступило в Кудымкарский суд

Уголовное дело в отношении главы Кочевского округа Александра Юркина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, поступило в Кудымкарский городской суд. Вести процесс будет судья Татьяна Тотьмянина. Дата первого заседания пока не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении господина Юркина было возбуждено СУ СКР по Пермскому краю в июле 2025 года. По версии следствия, глава муниципалитета дал указание приобрести за счет субвенций из краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот. Сумма сделки составила 50 млн руб. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами. Еще до совершения сделок местную администрацию уведомило об этом краевое управление по реализации жилищных программ. Вместе с господином Юркиным обвиняемой по этому делу проходит сотрудница управления капстроительства села Кочево Татьяна Дружинина.

Уголовное дело сначала направили в Кочевский суд, однако после ходатайства прокурора края Павла Бухтоярова отправили для рассмотрения в Кудымкар.

Александр Юркин возглавляет Кочевский муниципалитет с 2016 года. До этого в течение девяти лет он был председателем земского собрания, депутатом которого стал еще в 2002 году.