Две трети южноуральцев готовы поменять работу ради льготной ипотеки

Среди жителей Челябинской области 27% однозначно, а 38% скорее готовы сменить место работы, если в новой компании предложат привлекательную программу льготной ипотеки или иной жилищной поддержки. При этом 71% из них согласны на снижение зарплаты ради помощи с квартирой или домом, следует из опроса платформы hh.ru и группы «Ренессанс страхование».

Практически половина местных жителей (46%) на данный момент проживают в квартире или доме, который находится полностью в их собственности, а 31% выплачивают ипотеку. Почти четверть респондентов пока не приобрели собственную недвижимость: 19% ее арендуют, а 4% живут у родителей или родственников. Приобрести свое жилье им чаще всего мешает недостаточный уровень дохода (64%) или его нестабильность (9%), а также высокая стоимость квартир и домов (55%) и высокие ставки по ипотеке (36%).

Самым желанным форматом поддержки в покупке жилья со стороны работодателя оказалась корпоративная ипотека по сниженной ставке — ее выбрал почти каждый третий опрошенный (31%). В топ-5 также вошли полная или частичная компенсация процентов по ипотеке (27%), компенсация платежей по ней (23%), а также беспроцентная ссуда на первоначальный взнос и консультации по займам на жилье и личным финансам (по 15%).

Виталина Ярховска