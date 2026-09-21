«Единая Россия» лидирует на выборах в краевое заксобрание

По данным ЦИК РФ, на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края после обработки 96,52% протоколов УИК на первом месте партия находится «Единая Россия» с 48,88% голосов (424870 избирателей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

На втором месте КПРФ, набравшая 15,37% голосов (133566 избирателей). Партия ЛДПР набрала 11,01%; «Новые люди» — 10,19% ; «Справедливая Россия» — 5%; «Партия пенсионеров» — 4,82%; Коммунисты России — 1,75%.