На выборах в Самарскую губернскую думу «Единая Россия» лидирует с 58,37%

Максимальное количество голосов на выборах в Самарскую губернскую думу набрала партия «Единая Россия» — 58,37% голосов (676334). Предварительные итоги голосования опубликовал облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Второе место с заметным отставанием занимает КПРФ — 187 559 голосов (16,19%). За коммунистов проголосовало почти в 3,6 раза меньше избирателей, чем за партию власти.

Третье место заняла партия «Новые люди» с 90 010 голосами (7,77%). Четвертой стала ЛДПР — 83 444 голоса (7,20%). За ней следуют «Справедливая Россия» с 39 440 голосами (3,40%) и «Коммунисты России» с 23 287 голосами (2,01%). Замыкает список Партия пенсионеров, набравшая 27 721 голос (2,39%).

По состоянию на 06:39 21 сентября обработаны все протоколы. Из 1 185 546 бюллетеней, выданных избирателям в день голосования, действительными признаны 1 127 795, недействительными — 30 911.

Георгий Портнов