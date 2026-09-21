Челябинская область попала в топ-25 регионов по уровню зарплат

Во втором квартале 2026 года отношение чистой медианной зарплаты в Челябинской области к фиксированному набору товаров и услуг составило 2,7. Регион занял 22-е место среди субъектов России в рейтинге «РИА Новости».

Медианное жалованье на Южном Урале в апреле — июне этого года достигло 65,3 тыс. руб. Это 0,9 от показателя по стране. Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий (отношение зарплаты к набору товаров и услуг — 5,1; жалованье — 155,1 тыс. руб.) и Ненецкий (4,3; 131,6 тыс. руб.) автономные округа, а также Магаданская область (4,3; 153,3 тыс. руб.).

Виталина Ярховска