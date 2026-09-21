«Единая Россия» набрала более 62% голосов на выборах в Заксобр Оренбуржья

По итогам трехдневного голосования в Оренбургской области партия «Единая Россия» предварительно набирает более 65% голосов на выборах в Законодательное собрание. Данные были опубликованы на трансляции инфоцентра ЦИК России после подсчета 100% протоколов УИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Таким образом, «Единая Россия» набирает 62,75%, КПРФ — 13,48%, «Партия пенсионеров» — 2,94%, «Коммунисты России» — 1,97%, ЛДПР — 6,23%, «Новые люди» — 5,98%, а «Справедливая Россия» — 5,05%.

Накануне избирательная комиссия региона сообщила, что на 18:00 20 сентября явка на выборах составила 55,11% — к этому часу проголосовало 805353 человека. С 20:00 начался подсчет голосов. В пресс-службе уточнили, что предварительные итоги выборов объявят сегодня, 21 сентября.

Яна Вежлева