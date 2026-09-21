Экс-директор «Гипсополимера» возглавил еще одну компанию индийского бизнесмена

Бывший директор «Прикамской гипсовой компании» Владимир Кисиленко возглавил ООО «Железнодорожный терминал „Пермь“», принадлежащую владельцу «Фармасинтеза» Викраму Пуния. Об этом свидетельствуют данные в базе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Зернин / Коммерсантъ Фото: Анатолий Зернин / Коммерсантъ

Компания была зарегистрирована в 2024 году с уставным капиталом 100 млн руб. Директором компании со дня основания являлся бывший сотрудник минтранса Пермского края Андрей Постников. Пока проект строительства терминала не реализован. В начале 2026 года уставный капитал компании был изменен со 100 млн руб. до 15 млн руб.

Это уже вторая структура, принадлежащая индийскому бизнесмену в Перми, которую возглавляет господин Кисиленко. В мае в Перми было зарегистрировано ООО «Фармасинтез-Пермь». Компания планирует построить завод по производству растворов для современного метода лечения пациентов с почечной недостаточностью. Проект предусматривает строительство нового производственного комплекса на территории особой экономической зоны «Пермь». Объем инвестиций составит свыше 5 млрд руб. Запуск нового предприятия запланирован до конца 2030 года.