В Перми вновь продают бывший гипермаркет «Виват»

На Avito опубликовано объявление о продаже здания бывшего гипермаркета «Виват» на шоссе Космонавтов, 240. Площадь двухэтажного торгового центра составляет 6,8 тыс. кв.м. В собственности земельный участок 3,1 тыс. кв. м. Арендаторами здания являются сетевые магазины «MИР», «Дoброцeн», «Мapкеp игрушки». Выставленный на продажу ТЦ владелец оценил в 349,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Ранее это здание принадлежало ООО «Виват-Трейд», являвшееся оператором крупнейшей пермской розничной сети магазинов «Виват», которую признали банкротом в 2017 году. После этого здание несколько раз выставлялось на продажу. В 2020 году объект оценивали в 205 млн руб.