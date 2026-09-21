В Оренбурге из-за угрозы атаки БПЛА приостановили работу аэропорта

В Оренбургской области утром 21 сентября была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. О введенном режиме сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем канале в МАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В связи с этим в международном аэропорту Оренбурга ввели план «Ковер»: временно приостановлены прием и отправка воздушных судов. Господин Солнцев также отметил, что во всей области могут наблюдаться проблемы со связью до полного ее нарушения.

МЧС заявило о перекрытии трех участков дорог с 07:30 (+2 MSK) в Переволоцком районе: Сырт-Родничный Дол км 0+000 – км 9+760, подъезд к х. Южный от трассы М-5 «Урал» 0-2 км, а также подъезд к с. Донецкое от трассы М-5 «Урал» 0-4 км.

Яна Вежлева