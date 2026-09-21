В 4 из 5 одномандатных округов в Челябинской области побеждают кандидаты от ЕР

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, в Челябинской области на выборах по одномандатным округам в 4 из 5 округов побеждают кандидаты от партии «Единая Россия».

Так, на 5 часов утра по московскому времени в Челябинском одномандатном округе №188 после обработки 93,77% протоколов лидирует зампред регионального заксобрания, единоросс Евгений Илле — 44,33% голосов. Следом за ним — Максим Гулин («Новые люди») — 14,96% и Василий Швецов («Справедливая Россия») — 11,88%.

В Металлургическом округе №189 после обработки 82,52% протоколов лидирует Алексей Денисенко («Единая Россия») — 40,63%. Второе место — у Егора Бабкина («Справедливая Россия») — 15,94%. Евгений Горшков («Новые люди») — 12,54%.

В Коркинском одномандатном округе №190 после обработки 95,06% протоколов побеждает Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), набравший 48,05% голосов. Антон Рыжий («Единая Россия») занял второе место с 23,51% голосов, Полина Крепак («Новые люди») набрала 8,37%.

В Магнитогорском избирательном округе №191 обработано 99,64% протоколов. Лидирует Владимир Дремов («Единая Россия») с 47,62% голосов. Второе место — у Екатерины Сисиной из КПРФ — 13,83%, третьим идет Аркадий Агапов («Справедливая Россия») — 10,89%.

В Златоустовском избирательном округе №192 после подсчета 100% протоколов побеждает «единоросс» Антон Ковалев, набравший 43,12% голосов. Следом — Валентин Шилов (КПРФ) — 11,51% и Дмитрий Сумин («Справедливая Россия») с 10,73% голосов.

Дмитрий Моргулес