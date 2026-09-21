В Челябинской области на голосовании по партспискам лидирует «Единая Россия»

По итогам обработки 37,31% бюллетеней на территории Челябинской области на выборах в Государственную думу РФ в голосовании по партийным спискам лидирует «Единая Россия», которая набрала на этот момент 44,21% голосов, сообщила региональная избирательная комиссия.

На втором месте в регионе — «Новые люди» с 12,94% голосов. Следом идет КПРФ — 12,74%. 11,32% набрала «Справедливая Россия», 10,45% — ЛДПР. Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер на территории Челябинской области.

Напомним, явка к 18 часам местного времени 20 сентября составила 51,64%, при этом количество проголосовавших по системе ДЭГ достигло 87% от числа подавших заявление (более 200 тыс. избирателей).

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, общая явка на выборах составила к моменту закрытия избирательных участков 56,66%. По итогам обработки 32,92% протоколов в голосовании по партийным спискам в целом по стране также лидирует «Единая Россия» — 56,97%. КПРФ набрала 13,95%, ЛДПР — 9,26%, «Новые люди» — 8,06%, «Справедливая Россия» — 5,22%.

Кроме того, по данным ЦИК, кандидаты от «Единой России» лидируют в голосованиях в 177 из 225 одномандатных избирательных округов.

Дмитрий Моргулес