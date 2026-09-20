Явка избирателей в Татарстане на выборах в Госдуму превысила 72%

Явка на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 18:00 достигла 72,4% от общего числа избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК республики со ссылкой на ГАС «Выборы».

В целом по России по состоянию на 18:50 мск проголосовали 56,57% избирателей, что является рекордным показателем.

Голосование стартовало в пятницу в 8:00 и проходило в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

В республике работают 65 территориальных и более 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий. Правом голоса обладают 2 млн 923 тыс. 997 жителей Татарстана. Голосование стартовало в пятницу в 8:00 и проходило в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Влас Северин