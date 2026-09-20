«Парма» не смогла выиграть кубок «Урал-Грейта»

В финальном матче предсезонного турнира Кубок «Урал-Грейта» — 2026 в Перми «Бетсити Парма» уступила БК «Уралмаш» из Екатеринбурга со счетом 90:80 (14:23, 13:31, 22:31, 31:5). Отметим, что по ходу поединка хозяева уступали гостям 40 очков и только в четвертой четверти смогли значительно сократить отставание

Самыми результативными игроками в составе «Пармы» стали американские Би Джей Джонсон, набравший 21 очко (два подбора, две передачи, два перехвата) и Айзейя Уэйли с 16 очками и 10 подборами.

Это второй проигрыш «Уралмашу» пермской команды в этом межсезонье. Впереди старт в чемпионате Единой лиги ВТБ. «Парма» начнет сезон матчем на выезде с «Локомотивом-Кубань».