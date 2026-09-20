Суд отменил решение о выдаче АО «Биохимик» принудительной лицензии на «Бравекто»

Суд по интеллектуальным правам отменил решения Арбитражного суда Московской области и Десятого арбитражного апелляционного суда о выдаче АО «Биохимик» биофармацевтической компании «Промомед» принудительных лицензий Nissan Chemical Corporation и Intervet International B.V. на производство ветеринарного препарата «Бравекто» — аналога флураланера. Дело передано на новое рассмотрение, следует из судебной картотеки.

В марте 2026 года арбитражный суд по иску «Биохимика» обязал иностранные компании заключить лицензионные договоры с истцом, который доказал, что прекращение поставок с 2022 года не покрывает российские потребности и ставит под угрозу ветеринарную безопасность. При этом полноценных аналогов препарата на российском рынке нет, отмечается в решениях судов. В июне апелляция утвердила это решение, однако Суд по интеллектуальным правам его отменил. Мотивировочная часть постановления пока не опубликована.

Препарат «Бравекто» используется для защиты животных от клещей и блох.

Владимир Зубарев