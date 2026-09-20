Явка в челябинском регионе превысила 50%

Суммарная явка на выборах в Государственную думу в Челябинской области к 18:00 20 сентября составила 51,64%. Об этом сообщает региональный избирком. Данный показатель учитывает как очное голосование на избирательных участках, так и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

К указанному времени в системе ДЭГ проголосовали 87% избирателей от общего числа подавших соответствующие заявления. Динамика общей явки за последние три часа составила более четырех процентных пунктов: по состоянию на 15:00 воскресенья показатель фиксировался на уровне 47,41%, а явка по ДЭГ составляла 85%.

Евгений Рыженьков