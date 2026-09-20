В Самарской области выявили факт нарушения порядка голосования

В Самарской области в помещении для голосования зафиксировали нарушение порядка голосования. Один избиратель проголосовал за себя и за другого избирателя. Об этом сообщает избирательная комиссия Самарской области.

Во время предварительной проверки установили, что избирательные бюллетени выдала член участковой избирательной комиссии №0809, которую предложили в состав комиссии от отделения политической партии «КПРФ».

Принято решение об отстранении указанного члена комиссии от работы с избирательными бюллетенями.

«Составлен акт, фиксирующий обстоятельства нарушения. При подсчете голосов все бюллетени, находившиеся в сейф-пакете и перемещенные в него из стационарного ящика в день произошедшего события, будут признаны недействительными. Решение и акт будут направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, установленной законом», — сообщают в региональном избиркоме.

Руфия Кутляева