В Оренбуржье на 18:00 третьего дня выборов явка составила 55,11%

В Оренбургской области по данным на 18:00 (MSK+2) явка на выборах составила 55,11%. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В регионе проголосовали 805 353 избирателя.

«Это последние промежуточные данные по явке избирателей. Итоговая явка будет отражена в итоговых протоколах вместе с результатами голосования. Голосование на избирательных участках продолжится до 20:00», — отмечают в региональном избиркоме.

Руфия Кутляева