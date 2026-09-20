Трех коммунистов в Ижевске задержали за листовки с изображением Бондаренко

Сотрудники МВД в Ижевске доставили трех коммунистов в Индустриальный отдел полиции. Им вменяют распространение агитационных материалов (АПМ) с изображением экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КПРФ в Удмуртии Фото: КПРФ в Удмуртии

Среди задержанных — уполномоченный представитель партии на выборах в Госдуму Станислав Жарков, кандидат в совет депутатов Якшур-Бодьинского района Владислав Зембеков и помощник депутата гордумы Ижевска Максим Копанев.

Пока протокол составили только на Станислава Жаркова. «Ъ-Удмуртия» ознакомился с документом. Ему вменяют распространение АПМ с нарушением законодательства (ч. 1 ст. 5.12 КоАП, штраф от 5 до 20 тыс. руб. для граждан). По протоколу, представитель партии 17 сентября, за день до выборов, раздавал листовки КПРФ с изображением Николая Бондаренко, признанные недействительными.

UPD: Коммунисты свою вину признают.

«Никакого давления на них со стороны правоохранительных органов не оказывалось. Все оформляется в установленном законом порядке»,— добавили в КПРФ. Заседание Индустриального райсуда Ижевска запланировано на сегодня.