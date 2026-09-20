Челябинский «Трактор» обыграл омский «Авангард»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду принимал омский «Авангард».

В первом периоде хозяева льда имели ощутимый игровой перевес, и как минимум семь вернейших моментов для взятия ворот гостей, однако свои шансы не использовали.

«Авангард» же использовал едва ли не единственную свою возможность. Правда, форвард гостей Егор Афанасьев перед тем, как отправить шайбу в ворота «Трактора», засунул клюшку между ног Борису Катчуку. Однако арбитры предпочли не заметить явный фол, и ушли на перерыв освистанными челябинскими болельщиками.

Во второй двадцатиминутке челябинцы смогли реализовать свое игровое преимущество. Уже на второй минуте периода Иван Выдренков дальним броском прошил вратаря «Авангарда», а за две минуты до ухода на перерыв свой бросок при розыгрыше большинства продемонстрировал ещё один защитник «Трактора» Григорий Дронов — 2:1.

В третьем периоде команды несмотря на активную игру, заброшенными шайбами не отличились. «Авангард» в конце игры заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако «Трактор» удержал победу, ставшую для него первой, одержанной в основное время в этом регулярном чемпионате.

Дмитрий Моргулес