Пермская «дочка» «Газпрома» выплатит подрядчику более 691 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение по двум искам ООО «Доминант-Билдинг» к АО «Газпром газораспределение Пермь». Как следует из материалов дел, ответчик признал перед истом задолженность и обязался выплатить по одному иску свыше 474,64 млн руб. в срок до 20 декабря. В рамках другого спора АО выплатит более 195 млн руб. Истец, в свою очередь, отказался от исковых требований к ответчику в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Доминант-Билдинг» обратилось с двумя исковыми заявлениями к АО «ГГП». Истец требовал взыскать с ответчика в общей сложности 859,7 млн руб. Задолженность образовалась в рамках договоров подряда, заключенных между сторонами в 2023 и 2024 годах. В рамках спора на имущество ГГП был наложен арест, сейчас он отменен определением суда.

ООО «Доминант-Билдинг» зарегистрировано в Перми в 2019 году. Занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Владельцами компании на паритетных началах указаны Антон Ситев и Никита Данилов. Ранее сообщалось, что ООО является одним из основных подрядчиков ГГП.

АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечивает функционирование газораспределительной системы региона. Компания эксплуатирует около 16 тыс. км газопроводов.