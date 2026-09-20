В Марий Эл отстранили трех членов УИК после вброса бюллетеней

Бюллетени, вброшенные на избирательном участке №343 в селе Азаново Медведевского района Марий Эл, признаны недействительными, три члена комиссии отстранены от работы. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Ирина Татаринова, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел 19 сентября, информация о нарушениях появилась в соцсетях. По словам Ирины Татариновой, факт вброса подтвердился, все материалы переданы в Следственный комитет и МВД.

«Мы не скрываем нарушений и не замалчиваем их. Прозрачность — единственный способ сохранить доверие к выборам», — подчеркнула она.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге назвала случай вопиющим по наглости, отметив, что никто не позволит подобного.

Влас Северин