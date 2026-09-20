В Татарстане на выборах в Госдуму проголосовали 64,5% избирателей

К 12:00 мск 20 сентября явка на выборах депутатов Госдумы IX созыва в Татарстане составила 64,5%, сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что за два дня явка составила 56,46% — свои голоса отдали 221 тыс. избирателей. Глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил о явке 62%, отметив, что в сельских поселениях района она достигла 71%.

Голосование стартовало в пятницу в 8:00 и проходит в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Избиратели могут проголосовать в любой из этих дней. В республике работают 65 территориальных и более 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий.

Влас Северин