В Самарском университете создали тестовый образец радиатора для космических спутников

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева студент Передовой инженерной аэрокосмической школы Кирилл Коровин разработал эффективные радиаторы для космических спутников с помощью аддитивных технологий. Об этом сообщает минобрнауки Самарской области.

В министерстве уточняют, что стартап Кирилла Коровина AstroCool победил во Всероссийском конкурсе Фонда содействия инновациям. Первый тестовый образец радиатора для наноспутников «кубсат» отпечатали на 3D-принтере.

«Традиционные методы изготовления радиаторов (фрезерование, литье, пайка) создают массивные и тяжелые устройства, что ограничивает их использование на малых спутниках. Аддитивные технологии позволяют создавать легкие и компактные радиаторы с любой геометрией для эффективного отвода тепла. Изготовленный образец радиатора из сплава AlSiMg10 имеет простой рельеф без внутренних микроканалов и предназначен для отработки технологии и испытаний. Это нововведение позволит устанавливать на малых спутниках более мощную аппаратуру, расширяя спектр их миссий и повышая надежность работы», — рассказывают в минобрнауки Самарской области.

Руфия Кутляева