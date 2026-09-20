В избиркоме Самарской области не подтвердили системную выдачу бюллетеней без подписи

В избирательной комиссии Самарской области сообщили, что в интернете появилось сообщение одного из кандидатов о том, что он зафиксировал системную выдачу бюллетеней без подписи. В избиркоме обращают внимание, что «наличие нарушения не подтвердилось, как и его системный характер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Во время голосования выявили, что избиратель проголосовал по всем четырем бюллетеням, но в одной из граф «по ошибке забыл проставить подпись». До окончания дня голосования недостаток устранили, у УИК в списке в отношении данного избирателя имеются все подписи за каждый полученный им бюллетень.

«Оснований говорить о какой-то массовой выдаче бюллетеней избирателям без проставления ими подписей не имеется, утверждение в публикации не соответствует действительности», — отмечают в региональной избирательной комиссии.

Руфия Кутляева