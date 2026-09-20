В Саратове «Яблоко» заявило о давлении на студента-наблюдателя со стороны СГЮА

Саратовское региональное отделение партии «Яблоко» сообщило о давлении на студента Саратовской государственной юридической академии (СГЮА), зарегистрированного наблюдателем на выборах. По данным партии, руководство вуза требовало от студента отказаться от наблюдения и звонило его родителям.

Вечером первого дня голосования наблюдателю партии, студенту СГЮА, позвонил «один из должностных лиц вуза, имеющий значительное влияние на учебный процесс», рассказали в Саратовском отделении «Яблока». Фамилию чиновника в партии по просьбе студента называть не стали. Собеседник заявил, что от членов участковой избирательной комиссии (УИК) поступали жалобы на «неадекватное поведение» наблюдателя. Эти претензии в региональном штабе отвергли.

В партии не стали называть ни имя наблюдателя, ни номер участка.

Региональное отделение настаивает, что на участке студент не зафиксировал ни одного существенного нарушения, а также не написал ни одной жалобы. По данным «Яблока», около 20:30 студента вызвало руководство вуза, где ему «настоятельно не рекомендовали» продолжать наблюдение во второй и третий дни голосования. Из СГЮА также позвонили родителям наблюдателя и оказали на них «психологическое давление», чтобы те убедили сына отказаться от работы на выборах, заверили в партии.

В «Яблоке» подчеркнули, что оставили решение за самим студентом «для обеспечения его безопасности и сохранения взаимоотношений внутри семьи». В партии отметили, что штаб не отзывает наблюдателей, но и не может «настаивать», если человек сам отказывается продолжать работу. Действия чиновников в партии расценили как дискредитацию избирательного процесса.

“Ъ” обратился к директору института юстиции СГЮА Александру Землянскому с вопросом, является ли кто-то из его студентов членом участковой избирательной комиссии. Выслушав вопрос корреспондента, господин Землянский сбросил вызов. Впоследствии на телефонные звонки он не отвечал, а также проигнорировал сообщение в мессенджере MAX. В областном избиркоме сообщили “Ъ”, что готовы рассмотреть жалобу на давление, однако отметили, что такого документа к ним не поступало.

Дарья Васенина, Никита Маркелов