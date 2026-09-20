Удмуртия погасила долг по гособлигациям 2016 года выпуска
Госдолг Удмуртии уменьшился на 2,5 млрд руб. — до 41,9 млрд руб. Минфин республики 18 сентября сообщил о погашении задолженности по гособлигациям, выпущенным в 2016 году. Всего с начала года региональный госдолг снизился на 12,7 млрд руб.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Все оставшиеся обязательства — это федеральные кредиты под минимальные ставки (0,1% и 3% годовых)»,— отметили в министерстве.
Напомним, летом Удмуртии списали 5,6 млрд руб. задолженности.