Удмуртия погасила долг по гособлигациям 2016 года выпуска

Госдолг Удмуртии уменьшился на 2,5 млрд руб. — до 41,9 млрд руб. Минфин республики 18 сентября сообщил о погашении задолженности по гособлигациям, выпущенным в 2016 году. Всего с начала года региональный госдолг снизился на 12,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Все оставшиеся обязательства — это федеральные кредиты под минимальные ставки (0,1% и 3% годовых)»,— отметили в министерстве.

Напомним, летом Удмуртии списали 5,6 млрд руб. задолженности.