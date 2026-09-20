Минтербез Прикамья: работа, связанная с воинским учетом, в помещениях для голосования не ведется

Министерство территориальной безопасности Пермского края назвало недостоверными сообщения, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях о том, что на избирательных участках края находятся представители военных комиссариатов, проверяющие документы у мужчин-избирателей. «Работа, связанная с воинским учетом, в помещениях для голосования не ведется. Круг лиц, допущенных на избирательный участок, закреплен нормами избирательного законодательства напрямую, и сотрудники военных комиссариатов в нем не значатся», - подчеркнули в ведомстве.