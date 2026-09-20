Явка на выборах в Челябинской области к середине финального дня составила 41,7%

Суммарная явка на выборах в Государственную думу в Челябинской области к 12:00 20 сентября достигла 41,72%. Об этом сообщил региональный избирком. В указанный показатель включены данные как по очному голосованию на участках, так и по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).

В системе ДЭГ к середине воскресенья проголосовали 84% избирателей от общего числа подавших заявления. Активность в электронной системе в финальный день голосования заметно выросла: к 20:00 субботы этот показатель составлял 77%.

Евгений Рыженьков