Здание финансово-экономического колледжа в Перми подешевело на 14 млн рублей

Собственник здания финансово-экономического колледжа, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 1б, снизил его стоимость с 155 млн до 141 млн руб. Обновленное объявление размещено на сайте Avito. Указано, что продается помещение 3,4 тыс. кв. м c отдельным входом. Продаваемое помещение находится в здании c общей площадью 4,14 тыс. кв. м. на участке 32,85 сотки, право аренды на 49 лет со множественностью лиц на стороне арендатора. Участок находится в федеральной собственности. Это здание занимает финансово-экономический колледж.